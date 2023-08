Voetbalpodcast | ‘Feyenoord heeft de buik wel vol van Dinamo Zagreb’

AZ en FC Twente zijn door naar de laatste voorronde van de Conference League. Feyenoord verkoopt Pedersen en lijkt niet te wachten op Zagreb. De zaak tussen Eiting en Volendam en het aankoopbeleid van de clubs in Nederland. Etienne Verhoeff neemt het door met Mikos Gouka in de AD Voetbalpodcast.

FC Twente was in Letland met 3-0 te sterk voor Riga FC. De volgende tegenstander, op weg naar de groepsfase Conference League, is Fenerbahçe. ‘Kwalitatief kan FC Twente wel wat tegenover Fenerbahçe zetten’, vindt Gouka. ‘Alleen zullen ze in Turkije moeten overleven, net zoals Fenerbahçe dat moet in de Grolsch Veste. Want daar is FC Twente weer ijzersterk gebleken vorig seizoen.’

Ondertussen wacht Feyenoord nog altijd op de gewenste versterking uit Kroatië. ‘De afspraak was dat Ivanusec na het duel met AEK Athene naar Feyenoord zou komen. Maar ja, dat weet je pas zaterdag en dan is volgende week de laatste play-offronde. Dan zit je zo dicht bij de Champions League. Ga je dan nog iemand verkopen die belangrijk is voor je team? Of wacht je die laatste wedstrijd ook nog af. Aan de andere kant snap ik van Feyenoord ook dat je een alternatief gaat halen als het zo lang duurt.’

Dit weekend speelt Sarina Wiegman met Engeland de finale van het WK voor vrouwen. De voorzitter van de Engelse Bond zei deze week in een interview dat als Southgate ooit zou stoppen bij de mannen, Wiegman kandidaat voor die post is. ‘Ik kan me niet voorstellen dat Wiegman in één keer, zonder ooit een mannenteam te hebben gecoacht, bondscoach van Engeland wordt. Het lijkt op een proefballon van die voorzitter van de Engelse bond.’

