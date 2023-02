Voetbalpodcast | ‘Feyenoord heeft te weinig resultaat gehaald uit de drie topduels’

Keuken Kampioen Divisie ADO Den Haag te sterk voor NAC, rode kaart Verheydt domper op feestvreug­de

ADO Den Haag bleef voor de zevende keer op rij ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Dick Advocaat boekte een 2-1 zege op NAC Breda en deed daarmee goede zaken in strijd om een plek in de play-offs. Heracles bracht de achterstand op koploper PEC Zwolle terug tot zes punten door een 6-1 overwinning op Jong FC Utrecht.

