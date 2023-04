Voetbalpodcast | ‘Feyenoord kan met Slot hetzelfde doen als Atlético Madrid met Simeone’

Feyenoord stevent af op de zestiende landstitel in de clubhistorie. De vraag is of de clubs in de rij staan voor Arne Slot na dit seizoen. ,,Het is wachten op een club als Leeds United om Slot op te halen”, reageert Mikos Gouka. In Engeland zijn op dit moment Chelsea, Tottenham Hotspur en Leicester City op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van Graham Potter , Antonio Conte en Brendan Rodgers. ,,Maar Feyenoord zou natuurlijk ook zelf actie kunnen ondernemen. Als je het contract van Slot verlengt en zijn salaris bijvoorbeeld verdubbelt. Dan wordt hij de best betaalde Feyenoord trainer ooit, maar dan overleg je wel dat hij de komende twee jaar trainer blijft. Zeker omdat hij zo’n stempel drukt op Feyenoord.”

In Amsterdam is het ondertussen onrustig in de top van de club. Na de afzegging van Julian Ward moet Ajax weer op zoek naar een nieuwe kandidaat. En de vraag is of je dan niet eerst een nieuwe algemeen directeur moet hebben na dit mislukte jaar. Mossou: ,,De algemeen directeur is een belangrijke man, maar je moet eerst de voetbalkant op orde hebben. Eerst een RvC lid technische zaken, dan een technisch directeur en dan de trainer. Dat is de volgorde. Doe je dat niet, dan krijg je een technisch directeur die niet op een trainer zit te wachten en andersom. De algemeen directeur kan altijd daarna nog. Maar bij Ajax is het zo’n zooitje geworden dat de tijd begint de dringen.”