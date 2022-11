Voetbalpodcast | ‘Feyenoord tussen hoop en vrees over Europees voetbal’

Feyenoord moet op zoek naar die sprankeling. Dat ene moment, dat de Kuip aanzet. De ploeg van Arne Slot gaat de steun van het publiek nodig hebben om door te gaan in Europa. In de AD Voetbalpodcast is dat een van de onderwerpen die Etienne Verhoeff bespreekt met Mikos Gouka.

Naast de Europese duels van vanavond blikken ze ook even terug op de wedstrijden van woensdag in de Champions League. ,,Dat toernooi is als een razende gegaan dit seizoen. Het is begin november en de groepsfase zit er al op", zegt Gouka. ,,Ik vond wel mooi dat die Rico Lewis, 17 jaar en uit de eigen jeugd van Manchester City, scoorde. Los van al het geld dat die sjeiks in het voetbal pompen om spelers te kopen, zou het ook mooi zijn dat er daardoor jeugdspelers doorkomen in die grote teams.”

Feyenoord was vorig jaar succesvol in de Conference League, maar kunnen ze ook een niveau hoger overwinteren? ,,Europees overwinteren is een must voor Feyenoord. De Europa League is het hoogst haalbare. Maar dat is al jaren niet aan de orde voor Feyenoord. Ze leven nu tussen hoop en vrees. Je kan de poule winnen, maar ook vierde worden en dus met lege handen staan vanavond.”

En daarom is de hulp van het publiek nodig. ,,Magische avonden in de Kuip zijn er niet vaak. Het zit hem in kleine dingen. Een goede start, zoals tegen Olympique Marseille vorig jaar, of in onrecht dat de ploeg wordt aangedaan.’

Klein voordeel voor Feyenoord kan zijn dat voor Lazio zondag de derby met AS Roma op het programma staat. ,,Dat duel is volgens Italiaanse verslaggevers nog veel belangrijker.”