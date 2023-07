Voetbalpodcast | ‘Het is zomer bij Feyenoord, terwijl de regen met bakken uit de lucht komt’

PSV heeft zondag de laatste test voor de start van de competitie: Nottingham Forrest. Midweeks won de ploeg van Bosz de Lichtstadcup van FC Eindhoven met een B-keus. ,,Een groot aantal basisposities kan je bij PSV wel invullen”, concludeert Rik Elfrink na deze week in Eindhoven. ,,Bosz kan wel zeggen dat alles flexibel is nog. De enige twijfels zijn Phillipp Mwene of Patrick van Aanholt en de nummer tien positie. Dat zullen we zondag zien, denk ik. Maar op bepaalde posities is dit elftal niet klaar voor de Champions League. Ramalho blijft een dingetje. Aan de andere kant: misschien kom je door het spel van Bosz minder in de problemen achterin.”