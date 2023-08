Voetbalpodcast | ‘Het lag tegen Rangers niet alleen aan de verdediging van PSV’

De voorronde van de Champions League is al jaren een hindernisrace voor PSV. Ook nu tegen Rangers heeft de ploeg van Peter Bosz het zichzelf niet makkelijk gemaakt met een 2-2 in Glasgow. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Mikos Gouka. Verder komen de aankopen van Feyenoord en Lionel Messi bij Inter Miami aan bod.

,,Er moet nog wel wat bij in de verdediging”, reageert Gouka op Rangers-PSV. ,,Maar het lag daar niet alleen aan. Ze maken wel domme fouten. Aanvallend was het ook niet heel gevaarlijk, maar het resultaat is ok. Dit kan je thuis afmaken. Ik had alleen wel het idee dat PSV verder zou zijn dan dit Rangers.”

Vooral de eerste goal van Rangers door de fout van Ibrahim Sangaré was knullig. ,,Het is mode om van achteruit te voetballen. Dankzij Manchester City. Ze lokken daarmee de tegenstander waar je dan onderuit kan voetballen. In de eredivisie doet de top drie dat makkelijk, maar dit is anders. Als je Sangaré inspeelt weet je dat hij de minste voetballer is. En hij doet dan gekke dingen met een bal.”

Feyenoord oefende dinsdagmiddag tegen Willem II. Een duel waarin spelers zich kunnen laten zien aan de staf. ,,Het is wel opmerkelijk. Je zit dan in een leeg stadion. De muziek staat aan. Peter Houtman heet als speaker alle mensen van harte welkom. Maar dat zijn wij dan, een plukje journalisten. Je ziet wel interessante dingen in dit soort wedstrijden. Ayase Ueda laat zien wat hij kan. En bij Feyenoord zijn ze ondertussen aan het kijken naar een keeper. Ze willen iemand halen die straks, als Bijlow weer fit is, derde keeper wordt. De vraag is wie dat doet natuurlijk.”

Volledig scherm Etienne Verhoeff en Mikos Gouka. © AD Video