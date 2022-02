Voetbalpodcast | ‘Het wordt tijd dat Edwin van der Sar er gaat staan’

Na twee nederlagen in de competitie tegen Ajax en AZ, won PSV weer. In de beker werd NAC Breda verslagen (4-0). Vooraf was er al discussie over de positie van de keeper. Zou Schmidt doelman Mvogo laten staan, ondanks zijn fout tegen AZ of was Drommel weer de eerste man? Het werd: Drommel. ,,Ik kan Schmidt niet zo goed volgen’’, zegt Inan. ,,Als spelers herhaaldelijk in de fout gaan nadat je ze vertrouwen had gegeven, ga je wisselen. Maar als je dan een speler een kans geeft, dan geef je de nieuweling meerdere wedstrijden het vertrouwen. Ik vind het nergens op slaan voor Mvogo te kiezen en die na een duel weer te slachtofferen.’’

Overmars

Ajax schudt de laatste dagen op haar grondvesten. Het ongepaste gedrag van voormalig technisch directeur Marc Overmars zorgt voor flink wat beroering in het Nederlands betaald voetbal. Al duurt het nog lang voordat de verhalen naar buiten kwamen. ,,De vrouwen zijn in de minderheid bij een voetbalorganisatie en het gaat hier ook om een directielid. Dan kan er angst zijn je baan te verliezen. Ik schrok vooral van de dickpics. Overmars is veel en veel te ver gegaan. Dit was voor corona al gaande. Bij de vrouwen op de club werd hij al de ‘vieze oom’ of ‘geilneef’ genoemd. En de vrouwen die wij spraken hebben gezegd dat de clubleiding het moet hebben geweten. Het is meerdere keren aangekaart.’’

Er werd zondagavond een persbericht verstuurd door Ajax. En daarna bleef het weer stil vanuit de directie van de club. De eerste Ajax-medewerker die de pers te woord moet staan is vanavond Erik ten Hag. Voor de wedstrijd tegen Vitesse. ,,Ten Hag is gewend de hete kastanjes uit het vuur te moeten halen. Ik vind dat de algemeen directeur in dit soort gevallen er moet staan en leiderschap moet tonen. Hij moet de troepen toespreken. Deze zaak is groter dan voetbal. Met Promes hebben we hem niet gezien toen een speler werd aangehouden voor een steekincident. Na het trainingskamp in Portugal waarbij vier besmette spelers met een privévlucht werden teruggebracht - tegen de regels in - was hij nergens te bekennen.’’

