Voetbalpodcast | ‘Ik ben benieuwd wie de spits van PSV wordt tegen Ajax’

Vlak voor de topper met PSV gebeurt er genoeg rondom Ajax. Marc Overmars was bezig met Steven Bergwijn, ondertussen proberen de Amsterdammers ook Mohamed Ihattaren vast te leggen. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het laatste nieuws vandaag met Maarten Wijffels.

,,De enige manier waarop Ihattaren bij Ajax zou kunnen werken, is hem eerst bij Jong Ajax stallen’’, reageert Wijffels op de berichtgeving. ,,In de luwte eens zien hoe hij omgaat met tegenslag. Een nieuwe omgeving. Beïnvloeding van buitenaf. Bovendien heeft Erik ten Hag zijn handen vol met de eredivisie en de Champions League. Die heeft geen tijd om als een soort rehabilitatiemanager een speler terug te brengen die niet gelijk een hoofdrol in je elftal speelt.’’

De vraag is natuurlijk ook of Steven Bergwijn nog naar Amsterdam gaat. Na de liefdesverklaring van zijn trainer bij Spurs, Conte, lijkt een vertrek uit Londen verder weg. Rai Vloet keert voorlopig niet meer terug in een eredivisiewedstrijd bij Heracles Almelo. Hij mag wel blijven trainen. De maatregel wordt genomen na de ophef over zijn speeltijd afgelopen weekend.

,,De competitie is niet beslist als Ajax van PSV wint’’, stelt Wijffels als ze de blik op komend weekend werpen. ,,Daarvoor staan ze nog te dicht bij elkaar. Maar het is wel de vraag hoe PSV voorin gaat spelen. Ga je Zahavi gelijk opstellen in zo’n wedstrijd? Of toch Vertessen in de spits zetten? Want veel keuze is er niet.’’

Feyenoord

Naast de topper kijkt Wijffels ook uit naar NEC-Feyenoord. De ploeg uit Nijmegen zit in een goede flow en als Feyenoord punten laat liggen, kunnen Vitesse en AZ dichterbij komen. ,,Dan wordt het nog een strijd om plek 3 in plaats van de Champions League.’’

