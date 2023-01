Voetbalpodcast | 'Ik snap het standpunt van FC Twente rondom Ramiz Zerrouki wel'

,,Het is opmerkelijk hoe er rondom een speler een hype kan ontstaan, zoals nu met Zerrouki”, begint Mossou als het gaat over de middenvelder van FC Twente. ,,Vorig jaar had je Joey Veerman waarmee dat gebeurde en er zijn wel meer voorbeelden in het verleden. Als de transfersoap ten einde is denk je vaak: waar ging het eigenlijk over?”



Voorlopig is Zerrouki nog in dienst van FC Twente, dat zaterdagavond op bezoek gaat bij Ajax. De ploeg uit Enschede heeft al laten weten geen spelers te willen verkopen in de winterstop. ,,Ik snap het standpunt van FC Twente rondom Zerrouki wel. Ze hebben een enorme schuldenlast, maar die wordt gestaag afgelost. Dan verkoop je een speler alleen in de winterstop als er een bod voorbij komt waar je steil van achterover slaat. Dat is nog niet gebeurd.”