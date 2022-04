Voetbalpodcast | ‘In de omhelzing van Cody Gakpo en Armando Obispo zat alles’

Het paasweekend kende twee belangrijke wedstrijden in Nederland. De bekerfinale op zondag tussen PSV en Ajax en een degradatieduel tussen Fortuna Sittard en Sparta. Beide wedstrijden komen aan bod in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Johan Inan en Maarten Wijffels.

,,Er wordt wel eens gezegd dat de beker een troostprijs is, maar zo vierde PSV het niet”, blikt Wijffels terug op de 2-1 van PSV op Ajax in De Kuip. ,,Zeven wedstrijden speelden Ajax en PSV tegen elkaar in de periode Schmidt. Dit was de eerste belangrijke wedstrijd waarin het wel lukte om te winnen. Je zag ook Obispo en Gakpo samen in een omhelzing na de wedstrijd. Ze spelen al sinds hun zesde bij de F-jes van PSV. Het was voor Gakpo de eerste prijs die hij met PSV wint. In die omhelzing zat veel.”

Inan: ,,Ik vond het ook een mooi beeld dat de keepers elkaar opzochten van PSV. Die stonden in een driehoek bijeen samen het feest te vieren. Er is veel gezegd dit seizoen over Schmidt, maar PSV is wel een eenheid.”

Toch was het verrassend dat de Eindhovenaren er met de beker vandoor gingen. Ajax had een week rust gehad. PSV werd uithgeschakeld in de Conference League en mocht een paar dagen later weer aan de bak. Wijffels: ,,De eerste helft lag het spel wel heel erg veel stil. Ik was even bang dat het zo’n wedstrijd zou worden. Gelukkig werd het dat niet. Maar het speelde PSV wel in de kaart. Na die zwarte avond van donderdag.”

,,Dat PSV wint, mag Ajax zichzelf aanrekenen”, reageert Inan op het verhaal. ,,Ten Hag riep van tevoren nog dat Ajax de beste trainingsweek in zijn 4,5 jaar bij Ajax achter de rug had.”

Verder bespreken ze het inbrengen van Mo Ihattaren bij Ajax, de titelstrijd en de strijd onderin.

