Voetbalpodcast | ‘Optreden van Edwin van der Sar was een lijdensweg’

Feyenoord blijft in het spoor van PSV na zwaarbe­voch­ten zege in Waalwijk

Een zwaarbevochten overwinning in Waalwijk tegen RKC houdt Feyenoord in het spoor van nummer twee PSV. De Rotterdammers dankten wederom Orkun Kökçü die de ploeg de weg wees met een goal en een assist: 0-2. Justin Bijlow hield Feyenoord op de been met een aantal goede reddingen, waarna invaller Jorrit Hendrix de spannende wedstrijd kort voor tijd in het slot gooide.

13 februari