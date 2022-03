Voetbalpodcast | ‘PSV-Ajax als bekerfinale is een wedstrijd om naar uit te kijken’

Ajax naar de bekerfinale, de nieuwe docuserie over Ronald Koeman, transfervrije spelers uit Rusland halen en een blik op de eredivisie. Dat is de AD Voetbalpodcast vandaag met Etienne Verhoeff en Mikos Gouka.

Ajax kende geen problemen met AZ in de halve finale van het bekertoernooi. En dus krijgen we twee topclubs die het mogen gaan beslissen. ,,PSV-Ajax is op voorhand natuurlijk wel een mooie finale. Als het stadion straks vol zit in april, is het een wedstrijd om naar uit te kijken. Meestal is een finale nooit echt leuk of goed. Zeker als er een klasseverschil is, denk aan Ajax-Go Ahead. Bij Ajax deden ze altijd een beetje lacherig over de beker. Het is een prijsje erbij. Maar tegen PSV zullen ze zeker scherp zijn.’’

Gisteren werd het opzetje Wijndal-Ajax besproken in de podcast. Maar Mikos Gouka kwam ook een opzet tegen. ,,Ik heb de docu van Koeman bekeken op Videoland. En op het einde zegt een vriend van zijn zoon: ‘Ik vind je toch meer een bondscoach’. Koeman reageert dan met ‘we zullen we nog wel zien’ en dan komt het antwoord dat hij wel open staat om bondscoach te worden. Dat was volgens mij ook geregisseerd.’’ Ze bespreken ook andere zaken uit de docuserie over Koeman.

Oekraïne

In de voetbalwereld zijn ook tal van zaken die spelen rondom de oorlog in Oekraïne. Zo heeft de FIFPro laten weten dat spelers die in Rusland onder contract staan weg moeten kunnen gaan. Het contract moet ontbonden worden. Dat zou voor Feyenoord en Guus Til niet ongunstig zijn. ,,Til verdient daar natuurlijk wel een megasalaris. Dus als dat contract wordt ontbonden, is dat voor hem wel een ding. Bovendien missen Nederlandse clubs straks wel een afzetmarkt om spelers te verkopen. Rusland is nu een land waar je niet heen gaat, maar de afgelopen jaren zijn daar veel spelers naar getransfereerd.’’

In de eredivisie verwacht Gouka geen uitglijders van Ajax, PSV en Feyenoord. ,,AZ moet naar NEC. Dat is wel een lastige.’’ Waarna ze de blik op de onderkant van de eredivisie richten. ,,Het is nog een grote groep die strijd tegen degradatie. Daarom zijn Willem II-Heerenveen en Fortuna Sittard-PEC wel interessant dit weekend.’’

