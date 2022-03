Voetbalpodcast | ‘Ten Hag staat voor een kruispunt’

Als je wilt winnen in de Premier League heb je maar één man nodig: Virgil van Dijk. Geweldige statistieken heeft de aanvoerder van Oranje in Engeland. En PEC Zwolle draait in 2022 beter dan Feyenoord. Etienne Verhoeff bespreekt deze onderwerpen in de AD Voetbalpodcast met Johan Inan, waarbij ze ook de toekomst van Ten Hag niet onbesproken laten.

Het marcheert even niet bij Ajax. In de eredivisie maken de Amsterdammers het nog spannend en komen ze goed weg tegen RKC. Dat zal ook de trainer te denken geven over zijn toekomst bij Ajax. ,,Als Ten Hag blijft, moet hij opnieuw gaan bouwen. Gezien het spel van Rensch de laatste weken, denk ik dat ze gaan kijken voor een nieuwe rechtsback. Er moet een linksback bij. Een vervanger voor Gravenberch. Een extra spits erbij. Het opnieuw bouwen aan Ajax kost dan wel een jaar of twee. Als hij dat wil, dan zal hij wel meer zeggenschap willen in het aankoopbeleid.’’

De rots Van Dijk

Zestig thuiswedstrijden op een rij heeft Virgil van Dijk met Liverpool niet verloren. Als de Nederlander speelt, is de kans op een nederlaag een stuk kleiner. Van Dijk heeft geweldige statistieken bij Liverpool. ,,Wij hebben de beste verdediger ter wereld. Je ziet het in de cijfers. Maar ook als hij tegen een Haaland of Mbappé speelt. Ze hebben zoveel moeite met Van Dijk. En hij raakt niet van de leg. Echt een leider, ook in het veld.’’

En dan is er nog de degradatiestrijd. Wordt het Wonder van PEC werkelijkheid? ,,PEC was al dood en begraven. Maar ze hebben zich de speelwijze van Schreuder snel eigen gemaakt. Alleen de komende negen wedstrijden krijgen ze de halve substop nog. Ze hebben een stuntje nodig tegen die ploegen om zich zeker te spelen. En dan moeten ze ook de degradatieduels winnen. De eerstvolgende wedstrijd is tegen Feyenoord en PEC heeft sinds de winterstop meer punten dan Feyenoord gehaald.’’

