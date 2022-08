Voetbalpodcast | ‘Verdediging PSV en Ajax is van Europa League-niveau’

PSV staat voor één van de belangrijkste wedstrijden dit seizoen. Op weg naar de Champions League is AS Monaco de eerste horde. In de AD Voetbalpodcast bespreekt presentator Etienne Verhoeff met Hugo Borst de kansen van de Eindhovenaren. Verder de vele transfers in Nederland, helpt Quinten Timber Feyenoord verder en een mooi eerbetoon aan een jarige.

AS Monaco was op voorhand niet de beste loting voor PSV. En Hugo Borst heeft er weinig vertrouwen in. ,,Ik denk dan Frankrijk: Slagers. Prachtig voetbal. Fysiek worden afgetroefd. Monaco heeft meer geld dan PSV. Dat is eng.”

En Borst is niet de enige die twijfelt over de kansen van PSV. ,,Heb jij Panenka gezien gisteren? Aad de Mos had het er ook al over. AS Monaco heeft Cody Gakpo ook gezien en die willen de voorzet eruit halen. Daar ligt het gevaar van PSV. Maar ik maak me zorgen om de verdediging. Ki-Jana Hoever heeft geen verpletterende indruk gemaakt. Ik hoop dat André Ramalho gaat spelen.”

Zonder de Braziliaan is PSV kwetsbaar. Zo bleek ook in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. ,,Eigenlijk heeft PSV een verdediging voor de Europa League. Ze zijn niet de enige. Ajax natuurlijk ook. Dat lijkt nergens op.”

Daarnaast komen de flinke uitgaven van de Nederlandse topclubs aan de orde. Zo betaalde Feyenoord 8,5 miljoen euro aan FC Utrecht voor Quinten Timber. ,,Ik vind dat echt krankzinnig veel geld. Feyenoord moet zo voorzichtig omgaan met het geld. En dan geef je 8,5 miljoen euro uit aan een speler die zich internationaal nog niet heeft bewezen. Haal je die voor vier miljoen op, dan is het wat anders.”

