Voetbalpodcast | ‘Verdediging PSV was de achilleshiel, maar er is nog niemand gehaald’

,,De overwinning op Feyenoord heeft PSV een lekker gevoel gegeven", vertelt de PSV-watcher in de podcast. ,,Al zijn ze in Eindhoven ook realistisch dat Feyenoord niet helemaal op oorlogssterkte was. Giménez kon nog geen hele wedstrijd spelen en het middenveld was nog zoekende. Maar PSV gaat met goed gevoel naar Sturm Graz.”

Opvallend was de defensie van PSV de nul hield tegen Feyenoord. Volgens velen de achilleshiel van de ploeg vorig seizoen, maar in de laatste lijn stonden geen nieuwe gezichten. ,,PSV had vorig seizoen 43 tegengoals. Het is wel bijzonder dat er nog niets is gebeurd. Maar die rechter centrale verdediger is nog niet gehaald, omdat het een lastige transfermarkt is momenteel.”