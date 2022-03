Voetbalpodcast | ‘Willem II leek jarenlang de zaakjes op orde te hebben’

Onrust in Tilburg waar de technisch directeur en de trainer de laan uit werden gestuurd. Onzekerheid in Arnhem over de toekomst. Ongeregeldheden in de Nederlandse stadions. En witte rook uit de Kuip over de toekomst van Frank Arnesen. Etienne Verhoeff bespreekt met Sjoerd Mossou het voetbalnieuws van de dag.

Bijltjesdag in Tilburg wekte verbazing bij de columnist van het AD. ,,Willem II was toch altijd de club die de zaakjes goed voor elkaar had. Daar keek je, als je uit Breda komt, toch een beetje jaloers naar. Ze haalden Europees voetbal net voor corona. Ze hadden het in de top goed in orde. Een ervaren algemeen directeur met Van Geel, Mathijsen als jonge opstomende technisch directeur. Qua trainers hadden ze het op orde. Iedereen vond ook Fred Grim een vol-ko-men logische keuze. En ineens pats-boem, dondert alles in elkaar.’’

Een nieuwe trainer vinden ze wel in Tilburg. Sterker nog, volgens Mossou staan ze in de rij om het over te nemen. Maar een nieuwe technisch directeur vind je niet zo makkelijk. ,,Het vertrek van Joris Mathijsen is opmerkelijker dan het vertrek van Grim. Je kunt zeggen dat hij niet een goede selectie heeft samengesteld voor de trainer. Niet aan het begin van het seizoen en niet halverwege. Maar de omstandigheden leken juist vooraf ideaal.’’

KNVB

Ze gaan ook door op de ongeregeldheden in de stadions de laatste tijd. Paul Depla, burgemeester van Breda, sprak zich hierover uit. Depla miste ook een statement van de KNVB. ,,Ik was het daar wel mee eens. De KNVB blonk uit in afwezigheid. Je verwacht meer leiderschap en dat de bond uitspreekt dat het zo niet langer kan. Het is echt wel zorgwekkend wat er in de stadions gebeurt.’’

Beluister de hele podcast nu via AD.nl, de AD App en jouw favoriete podcastplatform.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media