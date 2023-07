Voetbalpodcast | ‘Zonder deze constructie was Xavi nooit speler van PSV geweest’

,,Er wordt op dit trainingskamp niet meer gepraat over Xavi bij PSV”, constateert Elfrink. ,,PSV wil doorpakken en vervanging halen. Want met deze selectie wordt die Champions League halen wel lastig.” Van een afstand bekeken snapt Johan Inan de kritiek op PSV wel rondom het vertrek van Xavi. ,,Je hebt heldere communicatie gemist. Over de transfersom in de zomer, over de kansen dat Xavi zou blijven, etc. Een stuk transparantie is dan wel belangrijk, dan kan je de verwachtingen van de supporters temperen.”