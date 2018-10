Voetbalsters Ajax krijgen ook in return flink pak slaag van Lyon

Met goal komt droom bij Vitesse uit voor Thomas Buitink

31 oktober ALMELO - Thomas Buitink heeft een mijlpaal in zijn nog piepjonge carrière bereikt. De jeugdinternational scoorde tegen Heracles voor de eerste keer in de hoofdmacht van Vitesse. De spits uit Nijkerk was dolblij na de 2-0 zege in Almelo.