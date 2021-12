Voetbalsters Ajax nemen in Klassieker revanche op Feyenoord

De ploeg van Danny Schenkel nam met de 2-0 overwinning revanche op Feyenoord, dat eerder dit seizoen de eerste Klassieker bij de vrouwen overtuigend had gewonnen. Op zondag 3 oktober werd het 4-1 door goals van Jada Conijnenbergh, Maxime Bennink, Cheyenne van den Goorbergh en Maxime Bennink. Zij zorgden daarmee destijds in de stromende regen voor blije gezichten bij de 2500 toeschouwers op Varkenoord.



Vanmiddag was er geen publiek aanwezig op De Toekomst, waar Feyenoord in de eerste helft nog stand hield. In de 52ste minuut maakte Leuchter de 1-0 uit een strafschop. Drie minuten later maakte de 20-jarige spits, die afgelopen zomer overkwam van PSV, ook de tweede treffer voor Ajax.