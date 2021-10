Voetbalsters Feyenoord kloppen na Ajax ook PSV en rukken op

Romée van de Lavoir kopte Feyenoord al in de vierde minuut op voorsprong. Maxime Bennink zorgde nog in de eerste helft op aangeven van spits Pia Rijsdijk nog voor de 2-0. Naomi Pattiwael scoorde na rust tegen, maar verder kwam PSV niet.



Feyenoord heeft in de Eredivisie nu de minste verliespunten. De Rotterdamse vrouwen staan tweede met 11 punten uit zes duels. PEC Zwolle is met 13 punten uit zeven wedstrijden koploper.