Voetbalsters hebben hun lesje wel geleerd: ‘Het blijft een gekke sport’

,,We hebben ons lesje wel geleerd tegen Noorwegen'', zegt Daniëlle van de Donk. ,,Voetbal blijft soms een gekke sport. We hebben nog een wedstrijd te spelen en in 90 minuten kan van alles gebeuren.‘’ Het leek of de vrouwen van bondscoach Sarina Wiegman het in de kleedkamer hadden afgesproken. Niemand van Oranje wilde al openlijk filosoferen over het WK van volgend jaar in Frankrijk. Als Europees kampioen mag daar best iets worden verwacht van de Nederlandse vrouwen. Maar eerst moeten de tickets naar Frankrijk nog worden veiliggesteld, zo benadrukten ze stuk voor stuk. ,,We hebben onlangs nog gemerkt dat alles kan gebeuren'', zegt Jackie Groenen. ,,Die fout gaan we niet meer maken. Dit was een goede en fijne overwinning, maar we hebben nog een belangrijke wedstrijd te gaan.‘’

Begin september stond in Oslo alles al klaar om een feestje te vieren. Oranje had aan een gelijkspel tegen Noorwegen genoeg om zich als groepswinnaar rechtstreeks te plaatsen voor het WK, maar het ging faliekant mis. Binnen 7 minuten stond de Europees kampioen al met 2-0 achter. Oranje wist zich niet meer terug te knokken en werd daardoor veroordeeld tot de play-offs. Wiegman vloog in de weken daarna heel Europa door om al haar internationals weer op één lijn te krijgen.



In de halve finales van de play-offs rekende Oranje over twee duels af met Denemarken, het land dat met Pernille Harder over de beste voetbalster in Europa van dit moment beschikt. Toch wankelde de ploeg van Wiegman even toen het in de return weer vroeg op achterstand kwam. Het verklaart de voorzichtigheid bij de vrouwen na de afgetekende zege op het zwakke Zwitserland. ,,We hebben nog één finale te spelen'', aldus Van de Donk. ,,We willen doorpakken en dinsdag weer 90 minuten gaan. Als we de 'nul' houden, dan zit het wel goed en kunnen we na afloop een feestje vieren. Maar niet eerder.‘’



Bij Zwitserland keert Ramona Bachmann terug na een schorsing. De aanvalster van Chelsea wordt vanwege haar dribbels en vele doelpunten ook wel de vrouwelijke Messi genoemd. ,,Hun beste speelster doet dinsdag weer mee, zij heeft zoveel individuele kwaliteiten dat ze het verschil kan maken'', zegt Kika van Es. ,,Het wordt lastig zat. We zijn er nog lang niet.''