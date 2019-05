Voetbalsters Heerenveen volgend seizoen tóch in de eredivisie

,,Vorige week werd de noodklok geluid door de Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen: er zou een einde komen aan het vrouwenvoetbal op het hoogste niveau", aldus de club in een verklaring. ,,De mededeling is in sportlievend Heerenveen hard aangekomen. Daarom is er intensief overleg geweest tussen verschillende partijen met de huidige bestuursleden van de Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen. Uit de gesprekken is gebleken dat er voldoende perspectief is voor het vrouwenvoetbal in Heerenveen."



De KNVB en sc Heerenveen bevestigden hun commitment. Zij stellen een overbruggingsbudget beschikbaar zodat de speelsters en trainers kunnen worden betaald en zich kunnen voorbereiden op het volgende seizoen. Tevens gaat het college van B en W de gemeenteraad voorstellen om onder voorwaarden een lening te verstrekken aan een nieuw te vormen bestuur.