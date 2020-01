Voetbalwereld neemt in Zaandam afscheid van Rob Rensenbrink

De voormalige linksbuiten is vorige week in huiselijke kring gestorven in zijn woonplaats Oostzaan. Rensenbrink verwierf in zijn carrière vooral faam in België, waar hij speelde voor Club Brugge en RSC Anderlecht. Hij kreeg in België ook de bijnaam ‘Slangenmens. Bij paars-wit groeide de Nederlander uit tot een icoon. Met de Brusselaars veroverde hij twee landstitels (1972, 1974) en vier bekers (1972, 1973, 1975, 1976). Tweemaal mocht hij de Beker der Bekerwinnaars in de lucht steken. In de finale van 1976 tegen West Ham (4-2) en die van 1978 tegen Austria Wenen (4-0) scoorde de Amsterdammer telkens twee keer.