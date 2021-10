Volendam klopt NAC en herovert koppositie

NEC-aanvoerder Barreto beklaagt zich over doelpunt Vitesse, maar KNVB spreekt van een terechte goal

16:43 NIJMEGEN - Uitgerekend Edgar Barreto was gisteren de schlemiel in de verloren derby van NEC tegen Vitesse. De aanvoerder van de Nijmeegse club ging grof de fout in bij het enige doelpunt (0-1).