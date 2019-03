Volgende voetbalman die zwaar gedesillusioneerd NAC verlaat

Vanaf het moment dat technisch directeur Hans Smulders op 28 september aan de kant werd geschoven, heeft een domino-effect plaatsgevonden in het Rat Verlegh Stadion. De opgebrande algemeen directeur Justin Goetzee verklaarde zich solidair met Smulders en liet zijn kantoorpersoneel in vertwijfeling achter. Hij schaarde zich achter de man die van NAC een sportieve ruïne had gemaakt.



Eind februari maakte vervolgens ook commercieel manager Eric Mathijsen zijn vertrek kenbaar, op 1 september eindigt zijn dienstverband. Terwijl manager jeugdopleiding Tim Gilissen vanaf 1 april aan de slag gaat bij Heracles Almelo als technisch manager. Daarnaast stapt assistent voetbalzaken Marion Vroenhoven over naar AZ. Het vrijwillige vertrek van Van der Gaag is de volgende klap voor een (voetbal)organisatie die op zijn gat ligt. Het technisch hart onder leiding van Pierre van Hooijdonk was begin februari al opgedoekt.