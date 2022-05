Volgt Sébastien Haller als topscorer van de eredivisie het spoor van Memphis, Vincent Janssen en Wilfried Bony?

De Ivoriaanse spits werd anderhalf jaar geleden voor ruim twintig miljoen euro opgepikt bij West Ham United. Haller bleek niet alleen in de Nederlandse competitie op schot, maar maakte er ook nog eens elf in de Champions League. De selectie van Ajax gaat komende zomer waarschijnlijk flink op de schop en ook Haller zou weleens een fraaie transfer kunnen maken. Zo werd hij eerder al gelinkt aan Borussia Dortmund en Bayern München.

Lees ook PREMIUM Alle Ajax-aanvallers lijken gebukt te gaan onder de absentie van smaakmaker Antony

Droomtransfer

Dat de topscorerstitel in de Nederlandse competitie veel spelers al een fraaie transfer heeft opgeleverd, wijzen de voorgangers van Haller van de afgelopen tien jaar wel uit. De twee beste voorbeelden zijn Memphis (2014-2015, 22 goals) en Vincent Janssen (2015-2016, 27 goals). Memphis vertrok na een ijzersterk seizoen bij PSV naar Manchester United en AZ-revelatie Janssen verdiende een transfer naar Tottenham Hotspur.

Premier League-clubs blijken over het algemeen bovenmatig geïnteresseerd in de topscorer van Nederland. Zo werd Wilfried Bony (2012-2013, 31 goals) opgepikt door Swansea City en trok Alireza Jahanbakhsh (2017-2018, 21 goals) voor veel geld naar Brighton and Hove Albion. Ook Bas Dost (2011-2012, 32 goals) trok naar een topcompetitie, hij werd namelijk door VfL Wolfsburg opgepikt bij SC Heerenveen.

Een andere Heerenveen-topscorer Alfred Finnbogason (2013-2014, 29 goals) vertrok naar Real Sociedad en ook Luuk de Jong (2018-2019, 28 goals, gedeeld topscorer met Dusan Tadic) ruilde Nederland in voor Spanje, door bij Sevilla te gaan voetballen. Sommige spitsen kozen voor een topclub in een kleinere competitie. Zo speelt Georgios Giakoumakis (2020-2021, 26 goals) nu voor Celtic en Cyriel Dessers (2019-2020, 15 goals, gedeeld topscorer met Steven Berghuis) ging naar KRC Genk.

Volledig scherm Georgios Giakoumakis staat op tien goals namens Celtic. © REUTERS

Geen sportieve garanties

Waar de Nederlandse topscorerstitel dus wel garant lijkt te staan voor een fraaie transfer, is het allerminst een zekerheid dat die speler het ook in het buitenland goed doet. Zo mislukte Memphis bijvoorbeeld bij Manchester United, Janssen bij Tottenham Hotspur en Cyriel Dessers bij KRC Genk. Ook Alireza Jahanbakhsh had grote moeite om in het buitenland te overtuigen, terwijl Luuk de Jong hoge pieken heeft gekend, maar ook zeker diepe dalen.

Nicolai Jørgensen (2016-2017, 21 goals) maakte weliswaar niet direct een transfer na zijn topscorerstitel, maar presteerde het seizoen erop vrijwel niets meer. Gelukkig voor Haller zijn er ook genoeg voorbeelden van topscorers die het wel waarmaakten in het buitenland. Wilfried Bony deed het zo goed, dat hij een transfer naar Manchester City afdwong en Bas Dost kende een goede periode bij VfL Wolfsburg. Finnbogason kwam niet helemaal uit de verf bij Real Sociedad, maar groeide bij Augsburg later wel uit tot gerenommeerd Bundesliga-spits.

Ook Memphis en De Jong zouden later alsnog succesvol worden in het buitenland, terwijl Giakoumakis inmiddels ook aan het scoren is geslagen bij Celtic. Topscorers Dusan Tadic en Steven Berghuis bleven wel in Nederland na hun titel en ook zij bleken naderhand nog succesvol.

Financieel succes

Zeker de laatste jaren levert de topscorer van de eredivisie niet meer het grote geld op. In het verleden zijn Jahanbakhsh, Janssen, Memphis en Bony wel voor meer dan vijftien miljoen euro verkocht. Memphis was de grootste transferklapper van de laatste tien jaar. Hij bracht maar liefst 34 miljoen euro in het laatje voor PSV. Gemiddeld leverde de topscorer van Nederland de laatste tien seizoenen toch bijna twaalf miljoen euro op.

Voor dat bedrag zal Ajax niet willen meewerken aan een transfer. Mocht Haller inderdaad willen profiteren van zijn uitzonderlijke doelpuntenproductie dit seizoen, dan zullen clubs waarschijnlijk over het bedrag van Memphis heen moeten gaan. Uiteraard kan hij er, net als Dusan Tadic drie seizoenen geleden deed, ook voor kiezen om bij Ajax te blijven. Aan interesse zal er in ieder geval geen gebrek zijn.

Transferbedragen voor eredivisietopscorers

Georgios Giakoumakis | Celtic | 2,5 miljoen

Steven Berghuis | Ajax | 5,5 miljoen

Cyriel Dessers | KRC Genk | 4 miljoen

Luuk de Jong | Sevilla | 12,5 miljoen

Alireza Jahanbakhsh | Brighton and Hove Albion | 19 miljoen

Nicolai Jørgensen | Kasimspasa | Transfervrij

Vincent Janssen | Tottenham Hotspur | 22 miljoen

Memphis | Manchester United | 34 miljoen

Alfred Finnbogason | Real Sociedad | 8 miljoen

Wilfried Bony | Swansea City | 16 miljoen

Bas Dost | VfL Wolfsburg | 7 miljoen