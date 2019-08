Voor het eerst in 31 jaar valse start voor complete topdrie

Viergever teleurge­steld na punt bij FC Twente: ‘Komen de afspraken niet na’

11:05 PSV kreeg tegen FC Twente alweer voor de derde keer op rij snel een doelpunt tegen. En daar baalde Nick Viergever als een stekker van. ,,Het was hun enige schot tussen de palen in de eerste helft”, doelde hij op het schot van Keito Nakamura. ,,We maken het onszelf onnodig moeilijk.”