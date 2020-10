Voor Wiegman rest nu nog één missie: de Spelen

Doelman Alblas ontpopt zich tot held van NEC in cornerfes­ti­val

20:46 NIJMEGEN - NEC bouwt een stevig fundament voor een seizoen in subtop. De zege op Go Ahead Eagles (2-1) vrijdag was alweer de derde in de laatste vier duels. NEC is zo opgeklommen naar de vijfde plek in de eerste divisie.