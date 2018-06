Voormalig ADO-speler Bunjevcevic (45) overleden

Bunjevcevic, een 16-voudig international voor Joegoslavië, speelde in de nadagen van zijn carrière een jaar in Den Haag. Na de degradatie van de club in 2007 beëindigde hij zijn loopbaan als speler. Bunjevcevic was de afgelopen jaren bestuurslid bij de Servische voetbalbond.

Bunjevcevic speelde behalve voor Rode Ster en ADO vijf jaar bij Tottenham Hotspur. Die club staat via Twitter stil bij zijn overlijden. ,,We zijn diep bedroefd door het nieuws dat onze voormalig speler Goran Bunjevčević is overleden. iedereen bij de club is in gedachten bij zijn vrienden en familie in deze extreem zware tijd."