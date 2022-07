Voormalig FC Utrecht-directeur Piet Buter ontkent verkrachting Vera Pauw: ‘Ik ben totaal verbijsterd’

De man die door voormalig bondscoach Vera Pauw wordt beschuldigd van verkrachting is - zo vermoedt hij zelf - de 73-jarige oud-voetbaltrainer Piet Buter. De voormalige technisch directeur van FC Utrecht geeft toe dat hij in de jaren 80 een kortstondige affaire heeft gehad met de veertien jaar jongere voetbaltrainster, maar zegt dat er van verkrachting ‘absoluut geen sprake’ is geweest. ,,Dit komt voor mij en mijn gezin als een donderslag bij een heldere hemel”, vertelt Buter, zelf ook oud-bondscoach van de Leeuwinnen, tegen deze site.

De 59-jarige voormalige international en coach Vera Pauw onthulde gisteren dat ze op jonge leeftijd zou zijn verkracht door een functionaris van de voetbalbond KNVB. Ook beschuldigde ze voetbalbond KNVB er in NRC van dat die in het verleden onvoldoende heeft gehandeld op meldingen van haar over seksueel misbruik door de jaren heen. De 59-jarige zegt dat ze jarenlang is tegengewerkt door de bond. ,,Het was gepland vernederingsbeleid”, zegt ze.

De persoon om wie het gaat blijkt Piet Buter (73) te zijn, ook oud-trainer van Emmen en FC Eindhoven en tot 2019 technisch directeur van Telstar. Geconfronteerd met de ernstige aantijgingen reageert hij aan de telefoon hoorbaar aangeslagen. ,,Als ik iemand pijn heb gedaan, dan spijt me dat enorm. Maar wat ik nu allemaal hoor... Dit kán gewoon niet waar zijn. Zo zit ik niet in elkaar. Dat weet mijn gezin, dat weten mijn vrienden en kennissen. Ik ben echt totaal verbijsterd.”

Seks in woning

Buter erkent dat hij en Pauw een affaire hebben gehad. Hij was op dat moment achttien jaar getrouwd en vader van jonge kinderen. ,,Ik heb er spijt van dat ik er ooit aan ben begonnen. Het was niet verstandig en ik heb mijn vrouw er verdriet mee gedaan. Na een aantal weken heb ik de affaire op eigen initiatief verbroken. Ik koos voor mijn gezin, waar ik tot op de dag van vandaag nog heel gelukkig mee ben.”

Volgens Pauw vond de verkrachting plaats bij haar thuis in de Rhijnvis Feithstraat in Utrecht. Van gelijkwaardige seks is volgens Pauw geen sprake. „Ik dacht: wat is hier gebeurd? Dit was geen vrijen met elkaar. Dus ik zei: ‘Dit flik je me nooit meer.’ Maar dat maakte geen indruk op hem. Dat is mijn grootste fout, dat toen niet alle alarmbellen zijn afgegaan”, zegt ze tegen NRC.



Buter zegt zich ‘niet alles meer te kunnen herinneren, omdat het zo ontzettend lang geleden is’. ,,Maar één ding weet ik honderdduizend procent zeker: helemaal niets heeft er plaatsgevonden zónder wederzijds goedvinden”, aldus Buter, die eraan toevoegt dat oude herinneringen ‘een eigen leven kunnen gaan leiden’.

‘Buitengewoon naar’

In de afgelopen 35 jaar kwamen Buter en Pauw elkaar nog zo’n tien keer tegen, zegt Buter. ,,Dat was heel koel, afstandelijk contact. Maar ik heb tijdens die momenten niet één keer een vermoeden gekregen dat er iets ernstigs gebeurd zou zijn. Ze had me hierover altijd kunnen benaderen, ik sta nog steeds open voor een goed gesprek.” De aangifte ziet Buter ‘met vertrouwen tegemoet’, zegt hij. ,,Ik ben bereid om mijn volledige medewerking aan elk onderzoek te verlenen. Ook dat van de KNVB, maar van hen heb ik nog niets gehoord.”

Buter piekert er niet over om een tegenaangifte te doen. ,,Ik heb geen behoefte om via de media te gaan moddergooien. De situatie is al erg zat. Voor haar, mezelf en voor de KNVB. Niemand verdient dit. Het is gewoon heel vervelend allemaal. Pauw heeft voor het vrouwenvoetbal echt fantastisch werk geleverd. Ik heb nog altijd veel respect voor haar. Maar wat er nu de afgelopen dagen allemaal gebeurt. De gevolgen zijn echt buitengewoon naar. Ik zal me blijven verweren tot het uiterste.”

KNVB

Pauw zegt zelf in haar verklaring op Twitter dat ze in de afgelopen jaren meerdere keren heeft geprobeerd haar zaak op een eerlijke en juiste manier behandeld te krijgen bij de voetbalbond, maar zonder resultaat. ‘Sommige mensen willen mijn verkrachtingszaak en incidenten van seksueel misbruik liever stil houden dan me steun bieden door dit verhaal openbaar te maken. Ik kan niet langer blijven zwijgen.’

Een vertrouwelijk rapport van een extern onderzoeksbureau, dat de KNVB op verzoek van Pauw heeft laten uitvoeren door hoogleraar Marjan Olfers, stelt dat de bond ‘onvoldoende alert’ heeft gereageerd op meldingen van Pauw over ‘seksueel misbruik’. Ook stelt het rapport dat er ‘onvoldoende waardering en niet-erkenning door de KNVB’ is van haar prestaties en haar bijdrage aan de ontwikkeling van het Nederlandse vrouwenvoetbal, schrijft Olfers, hoogleraar sport en recht. De verstandhouding tussen Pauw en de bond is al jaren ernstig verstoord.

Vera Pauw was vanochtend niet bereikbaar voor een reactie.

Ierse bond steunt bondscoach Pauw van Ierse voetbalsters De Ierse voetbalbond (FAI) zegt zijn volledige steun te geven aan bondscoach Vera Pauw van de Ierse voetbalsters ‘in deze voor haar lastige tijd waarin ze dappere onthullingen uit haar verleden heeft bekendgemaakt’. ,,Vera heeft sinds een poos met de leiding van de bond contact gehad over deze zaken en de FAI heeft haar alle hulp toegezegd die ze nodig heeft op persoonlijk en professioneel vlak”, laat de Ierse bond weten. ,,De FAI is zich terdege bewust van de impact die deze onthullingen zullen hebben op het welbevinden van Vera en heeft haar verzekerd van de continue volledige steun van het bestuur en al haar collega’s.” De oud-bondscoach van de Nederlandse voetbalsters heeft sinds september 2019 de leiding over de Ierse vrouwenploeg. Dat contract verlengde Pauw in februari vorig jaar tot en met het einde van de kwalificaties voor het WK van 2023.

