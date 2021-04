Voormalig looptrainer Koppelaar van Ajax overleden

Koppelaar werkte in de jaren zestig, zeventig en tachtig onder diverse hoofdtrainers bij Ajax, onder wie Rinus Michels, Aad de Mos en Johan Cruijff. Hij begeleidde in de vroege succesjaren van de club spelers als Cruijff, Sjaak Swart, Ruud Krol en Johan Neeskens mede naar de wereldtop.



Ook in de jaren tachtig bleef de loopspecialist bij Ajax werkzaam. In die tijd werkte hij bijvoorbeeld met Marco van Basten, John Bosman en Frank Rijkaard. Koppelaar bouwde bovendien een grote staat van dienst op in hockey en atletiek.