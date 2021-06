Voormalig ‘overloper’ Jan Everse: ‘Berghuis heeft groot gelijk als hij naar Ajax gaat’

Door Dennis van Bergen



Jan Everse kan zich zijn terugkeer in De Kuip nog moeiteloos herinneren, ergens in seizoen 1977/1978. De oud-verdediger had de voorgaande zomer de pikante overstap gemaakt van Feyenoord naar Ajax toen hij in het Rotterdamse stadion als ‘Amsterdammer’ het veld op kwam. ,,Ik werd voor van alles en nog wat uitgemaakt natuurlijk”, zegt de inmiddels 67-jarige Everse. ,,En ik begreep het ook best, hoor, van die supporters. Het is toch de grote vijand, nietwaar? Maar ik heb me eerlijk gezegd nooit druk gemaakt om die scheldpartijen. ‘Het zal wel’, dacht ik.”