Voormalig PSV-verzorger Jac van de Ven op 88-jarige leeftijd overleden

Water staat Telstar aan de lippen: 'Zelfs voor een bammetje met kaas is geen geld meer’

9:03 De spelerslunch is afgeschaft, de poolauto gaat de deur uit en de dure ziektekostenverzekering is opgezegd. Telstar had bezuinigen al tot kunst verheven, maar de coronacrisis dwingt de club tot nóg meer creativiteit. ,,Als er geen grotere ondersteuning komt, gaan we ons volvreten aan leningen.”