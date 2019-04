Voormalig Willem II-er Kargbo voor het leven geschorst

Kjell Scherpen Potentie vs. blunders: ‘Ik denk dat stap naar Ajax te vroeg is’

15:31 FC Emmen-doelman Kjell Scherpen gaat dit seizoen herhaaldelijk in de fout. Hij leidde dit seizoen al zes tegentreffers in, meer dan elke andere eredivisiekeeper. Gisteravond tegen de Graafschap was het weer raak. Toch snapt Joop Hiele, oud-doelman en zevenvoudig international, wel dat Ajax hem aantrekt.