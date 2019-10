Voortaan VAR-communicatie op stadionschermen in eredivisie

Puntenstraf dreigt Het blijft rumoerig bij Roda JC: ‘We snakken naar rust’

14 oktober Het is ouderwets rumoerig bij Roda JC. Clubeigenaar Mauricio Garcia de la Vega vertrok, een nieuwe is in aantocht. En vanwege financiële wanorde dreigt een puntenstraf. Lichtpuntje in donkere tijden: zaterdag won de Limburgse eerste divisionist met 4-0 van Helmond Sport. ,,Man, wat hadden we dit nodig.”