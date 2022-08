Vooruitblik eredivisie | Een nieuw Feyenoord zal nog wat tijd nodig hebben

Het eredivisieseizoen is dit weekend begonnen. In aanloop naar de nieuwe voetbaljaargang blikken onze clubwatchers vooruit op de nieuwe voetbaljaargang. In deze aflevering: Feyenoord.

Leo Beenhakker werd afgelopen week 80 jaar oud en voor die feestelijke gelegenheid werd een schitterend fragment uit zijn tijd als trainer van Feyenoord weer eens afgestoft. Het ging voor de draaiende camera’s over de verwachtingen in de Kuip, die volgens ‘Don Leo’ heel hoog mochten zijn. ,,Want we hebben het hier verdomme wel over Feyenoord’’, zei Beenhakker.

Verwachtingen zijn er altijd in de Kuip, heel vaak kwamen die niet overeen met de realiteit. Maar wat zou realistisch zijn wat de aanhang van Feyenoord komend seizoen van de ploeg van Arne Slot, vorig seizoen indrukwekkend in de Conference League maar op gepaste afstand gefinisht in de eredivisie, mag eisen van het huidige Feyenoord?

De trainer zei zelf deze zomer al diverse keren dat hij bovenal een Feyenoord zal formeren dat voluit de aanval kiest met een herkenbare speelwijze met spelers die ‘krankzinnig hard zullen werken’. En Slot gelooft dat die aanpak de resultaten gaan opleveren die de ploeg in de buurt kunnen houden van Ajax en PSV, die in een andere categorie kunnen shoppen naar nieuwe spelers. ,,Dat in de buurt van Ajax en PSV blijven, lukte ons vorig seizoen ook’’, zegt Slot.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ten opzichte van vorig seizoen is er wel heel veel veranderd. Luis Sinisterra en Tyrell Malacia leverden miljoenen op met hun transfers naar Leeds United en Manchester United en ook Marcos Senesi. Cyriel Dessers, Reiss Nelson, Guus Til en Bryan Linssen zijn er niet meer bij. Marcos Senesi en de stille vormgever Fredrik Aursnes (Benfica) zijn ook stevig op weg naar de uitgang.

Met Sebastian Szymanski, Javaîro Dilrosun, Oussama Idrissi, Danilo, Santiago Gimenez, Jacob Rasmussen, Quinten Timber, Mats Wieffer en waarschijnlijk de Peruaanse linksback Marcos López werden vervangers binnengehaald. En als het aan Slot ligt, komen er nog meer spelers naar de Kuip. Vervolgens is het aan de in Rotterdam bewierookte trainer om er zo snel mogelijk weer net zo’n geoliede machine van te maken als vorig seizoen, waarbij de ploeg vooral de eerste weken van het seizoen moet hopen dat de schade in de resultaten meevalt. Feyenoord heeft de eerste weken tijd nodig maar als de trein eenmaal weer rijdt op de snelheid van vorig seizoen, moeten Ajax en PSV de hete adem uit Rotterdam in de nek voelen.

Speler om op te letten

De Mexicaanse spits Santiago Giménez (21) zal er tegen Vitesse nog niet bij zijn omdat zijn werkvisum nog in orde moet worden gemaakt. Maar de aanvaller die Feyenoord wegplukte bij het Mexicaanse Cruz Azul wil er vervolgens snel staan bij zijn nieuwe club. Met het naderende WK moet als doelpuntenmaker én aanspeelpunt indruk maken op bondscoach Gerardo Martino.

Basisopstelling

Bijlow; Pedersen, Geertruida, Trauner, Rasmussen; Aursnes, Timber, Kökçu; Dilrosun, Gimenez, Idrissi