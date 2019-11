Voorzitter FC Den Bosch: ‘We hebben geen boete nodig, maar hulp’

,,In een mediastorm doet en moet iedereen mee om te beschouwen, te opiniëren, zich uit te spreken en uiteraard te beoordelen en veroordelen. Zo gaat dat. Geloof me dat we de laatste dagen een enorme les leren hoe het gaat in de wereld, de dynamiek ervan en daarmee ook deels de ongenuanceerdheid. Wij hebben het totaal niet goed gedaan. Dat zat hem ook deels in de snelheid en daarmee het inschattingsvermogen. Er werd oprecht gedacht dat er sprake was van een misverstand aan de hand van de ‘kraaiengeluiden’ heb ik begrepen.”