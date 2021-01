Voorzitters topamateurs gokken op maart: ‘Misschien is een halve competitie nog mogelijk’

Voorzitter Ad Westerhof van de Amsterdamse amateurvoetbalclub AFC zit morgenavond niet in spanning voor de buis om aan te horen wat de gevolgen van de verdere coronamaatregelen zijn. ,,Ik weet zo’n beetje wat we kunnen verwachten. Niet veel goeds. Ze bouwen dat lekker op altijd met al die lekken. We zullen vermoedelijk nog niet het veld op mogen.”

Westerhof weet zeker dat AFC, één van de grootste clubs van Nederland, het desondanks gaat redden. ,,Maar ik spreek veel voorzitters uit de omgeving en ook elders in het land en het beeld dat ik dan krijg is minder florissant. Veel verenigingen gaan het nu heel lastig krijgen. De jeugd kan onderling nog een beetje voetballen, de rest van de club ligt stil. En dat verandert voorlopig waarschijnlijk niet.”

Ook Ton van Marrewijk van Westlandia weigert van doemscenario’s te spreken. ,,Wij gaan hier uitkomen en ik denk dat we in maart wel weer mogen voetballen. Maar ja, in november dacht ik dat we in januari wel weer zouden gaan spelen. Het is nu kosten minimaliseren, proberen nog wat inkomsten te genereren. Wij zijn een gezonde club, straks zijn we iets minder gezond, maar nog steeds gezond. Helaas kunnen niet alle clubs dat zeggen.”

Quote Er zijn mensen die het veel moeilijker hebben. Je zal maar een café hebben in deze tijd. AFC-voorzitter Ad Westerhof

Van Marrewijk wijst ook op een ander aspect. ,,Er is veel persoonlijk leed. Ik denk bijvoorbeeld aan die groep ouderen, voor wie het bezoek aan de club wekelijks vaak een van de weinige uitjes is. Die missen nu hun contacten, zijn vaak eenzaam. Ze kunnen niet even lekker samen mopperen over de belangrijkste bijzaak in hun leven. Daar maak ik me echt zorgen over.”

En komt iedereen nog terug, als het misschien wel tot het volgend seizoen duurt voor er weer wordt gespeeld. Westerhof: ,,Daar reken ik wel op. Bovendien melden zich jaarlijks 800 mensen die bij ons willen komen voetballen, dus over een gebrek aan leden maak ik me geen zorgen. Maar er zijn ook clubs van 600 leden en als daar vier seniorenelftallen vertrekken is er echt een probleem. Dan heb je paniek. Laten we hopen dat al die mensen straks gewoon het veld weer opgaan.”

Maar hoe houd je de relatie in stand met de senioren, die al maanden zelfs niet het trainingsveld op mogen. Westerhof: ,,Op deze groep staat heel veel druk. We hebben een kaartje gestuurd met kerst, maar of dat voldoende is. En aangezien het toch vaak jongere mensen zijn duurt het nog tot de volgende kerst voor ze dat vaccin krijgen. De contributie teruggeven is niet mogelijk, zo ‘n model hebben we niet. We hebben 70 betaalde trainers in dienst. De kosten lopen door, net als de rekeningen van de gemeente en de KNVB.”

Evenals Van Marrewijk gokt Westerhof ‘dan maar’ op maart. ,,Met de wedstrijden die we eerder al hebben gespeeld is een halve competitie dan misschien nog mogelijk. We gaan er alles aan doen om er nog wat van te maken. Ik zie mezelf als positieve realistisch. Ik wil ook niet gaan klagen. Er zijn mensen die het veel moeilijker hebben. Kijk naar al die ondernemers die aan het einde van hun latijn zijn. Je zal maar een café hebben in deze tijd.”

Vooral vooruitkijken, zegt Van Marrewijk. ,,Er zijn altijd mogelijkheden om nog wat extra inkomsten te genereren, denk aan een eindejaarsloterij en de verkoop van oliebollen. We gaan op bezoek bij onze sponsoren om bijvoorbeeld filmpjes te maken, zodat we ze nog wat publiciteit kunnen geven. Zo onderhouden we de relatie en is de kans groot dat ze ons trouw blijven. Ik merk met al die dingen dat nog heel veel mensen betrokken zijn bij de club. Daarom gaan we hier uitkomen.”