Voss en De Jong zitten weer op één lijn over publiek in stadions

Voorafgaand aan de Fieldlab-wedstrijd in Nijmegen tussen NEC en De Graafschap hebben arts-microbioloog Andreas Voss en secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB een gesprek gehad. Ze spraken in stadion De Goffert de onvrede uit die bij de voetbalbond was ontstaan na uitspraken van Voss, die vrijdag zei dat hij pas volgend jaar weer volle voetbalstadions verwacht.

,,Uiteindelijk willen we allebei hetzelfde”, zei Voss, hoofdonderzoeker bij de Fieldlab-evenementen. ,,Ons gezamenlijke doel is de mensen weer naar de stadions te krijgen. We willen zo snel mogelijk terug naar volle stadions. De enige vraag is in welk tempo dat gaat gebeuren. Daar zijn deze onderzoeken voor bedoeld.”

Volgens De Jong, toernooidirecteur van de EK-wedstrijden van komende zomer in Amsterdam, zit Voss daarmee op dezelfde lijn als de KNVB. ,,Wij zijn niet achterlijk, we snappen ook wel dat je nu geen volle stadions kunt hebben. Het gaat erom dat we op een veilige en verantwoorde manier daar terug naar gaan. Dat onze ambitie wat sneller is dan die van Andreas, is wel logisch. We zullen niet direct naar 100 procent gaan, maar via geleidelijke stappen. Want je denkt toch niet dat wij de veroorzaker willen zijn van clusterbesmettingen?”

Quote Aan het begin van het seizoen hebben we aangetoond dat we in het betaalde voetbal wedstrij­den kunnen organise­ren met publiek op 1,5 meter afstand Gijs de Jong, Secretairs-generaal KNVB

De Fieldlab-wedstrijden NEC - De Graafschap en volgende week Almere City FC - SC Cambuur zijn bedoeld om te onderzoeken op welke manier de stadions weer gevuld kunnen worden. ,,Aan het begin van het seizoen hebben we aangetoond dat we in het betaalde voetbal wedstrijden kunnen organiseren met publiek op 1,5 meter afstand. Uit deze experimenten willen we leren hoe we van toeschouwers op 1,5 meter van elkaar naar volle stadions kunnen gaan en in welk tempo”, aldus De Jong.



Volgens Voss hebben de duels die aan het begin van het seizoen nog met publiek werden gespeeld, niet aantoonbaar geleid tot meer coronabesmettingen. ,,Bij binnensporten wel, maar in de buitenlucht zijn geen clusters van besmettingen bekend.”

Quote Als je je niet wil laten testen, kan je nu niet naar het voetbal Gijs de Jong, Secretaris-generaal KNVB

Vooraf testen

De seizoenkaarthouders van NEC die zondag naar binnen mochten, hebben zich allemaal vooraf laten testen en ondergaan over enkele dagen weer een coronatest. Voss en De Jong benadrukken dat testen een belangrijk onderdeel is van de weg naar volle stadions. ,,En dan het liefste zo kort mogelijk van tevoren. Daar moeten we een laagdrempelige vorm voor bedenken, zodat je niet van Groningen naar Nijmegen hoeft te rijden om hier een test te doen”, zegt Voss.

Volgens De Jong is het heel simpel: ,,Als je je niet wil laten testen, kan je nu niet naar het voetbal. Ik vind dat we dit wel kunnen vragen van onze bezoekers gedurende een pandemie. Het is tijdelijk, hè.”