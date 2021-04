Vrees voor zware blessure Ünüvar; Ajax-talent verdraait knie en gaat huilend van het veld

VIDEO Riechedly Bazoer, Kop van Jut en knuffel­beer Vitesse: Ik wil zó graag winnen. Soms vergeet ik mijzelf dan

15 april ARNHEM - Hij is rebels, maar ook een leiderstype. Hij praat bedachtzaam en is schuldbewust, maar kan zomaar uit de bocht vliegen. Met Riechedly Bazoer is het nooit saai. In de bekerfinale vertolkt hij een sleutelrol voor Vitesse.