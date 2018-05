Vreugde en verdriet op Het Kasteel

Advocaat laat toekomst open na pijnlijke degradatie

17:38 Dick Advocaat weet nog niet of hij vandaag voor het laatst op de bank heeft gezeten als trainer. ,,Ik ga kijken wat er komt. Komt er niets, dan was dit de laatste'', aldus de oud-bondscoach van Oranje, die na een nederlaag van 3-1 met Sparta Rotterdam tegen FC Emmen in de play-offs uit de eredivisie degradeerde.