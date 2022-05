Vreugde en verdriet over de grens: de Nederlandse kampioenen en degradanten in het buitenland

Van de vijf grootste competities van Europa, zijn er maar twee clubs waar een Nederlander heeft bijgedragen aan het kampioenschap. Nathan Aké kwam niet in actie tijdens de kampioenswedstrijd van Manchester City zondag, maar kwam dit seizoen wel tot tien basisplekken en vier invalbeurten. Georginio Wijnaldum wist al veel eerder dat hij landskampioen was. Hij speelde dit seizoen 31 wedstrijden namens Paris Saint-Germain. Xavi Simons kwam in zes duels in actie voor PSG.

De landskampioen met de meeste Nederlanders onder contract is Club Brugge. Trainer Alfred Schreuder won samen met Ruud Vormer, Bas Dost en Noa Lang de titel in België, door in de laatste weken een einde te maken aan het sprookje van het gepromoveerde Union St. Gilloise.

Volledig scherm Noa Lang viert het kampioenschap van Club Brugge. © BELGA

In Turkije werd voormalig Ajacied Stefano Denswil kampioen. De verdediger speelde 28 wedstrijden namens Trabzonspor en eindigde acht punten boven Fenerbahce. Denswil wordt gehuurd van Bologna.

Kevin Diks kroonde zich met FC Kopenhagen tot kampioen van Denemarken. Met 26 wedstrijden had hij daarin een aanzienlijk aandeel. In Polen mag Lech Poznan zich de beste van het land noemen en daar stond Mickey van der Hart dit seizoen zestien wedstrijden onder de lat.

Degradanten

Er was uiteraard niet louter Nederlands succes in het buitenland, want er waren ook genoeg landgenoten die met hun club degradeerden uit het hoogste niveau. In Duitsland eindigden Jetro Willems en Nick Viergever stijf onderaan met een gat van vijftien punten richting de veilige haven. Voor Wout Weghorst, Erik Pieters en Burnley scheelde het minder veel, maar op de laatste speeldag schoof de club nog onder de streep. Voor Tim Krul viel het doek al veel eerder. In april wist Norwich City al dat het volgend jaar niet meer in de Premier League speelt.

Kevin Strootman degradeerde met Cagliari op de laatste speeldag doordat het niet verder kwam dan 0-0 tegen hekkensluiter Venezia. Strootman kwam niet in actie en kwam dit seizoen überhaupt maar tot tien optredens.

Volledig scherm Javairo Dilrosun. © AFP

Ook Javairô Dilrosun degradeerde in een van de vijf grote competities. Hij werd door Hertha BSC verhuurd aan Bordeaux, maar werd met zijn club laatste in Frankrijk. Hij zou zelfs twee keer in één seizoen kunnen degraderen. Dilrosun speelde dit seizoen namelijk ook nog twee wedstrijden voor zijn eigenlijke werkgever Hertha, dat nog in de play-offs speelt tegen HSV. Dat betekent dat ook Jurgen Ekkelenkamp (Hertha) nog kan degraderen.

Godfried Frimpong (Moreirense, Portugal) en Jordy Wehrmann (FC Luzern, Zwitserland) zitten in hetzelfde schuitje. Zij moeten de play-offs aangrijpen om degradatie te voorkomen.

De twee zoons van kersvers Manchester United-assistent Mitchell van der Gaag, Jordan en Luca zijn onlangs gedegradeerd met Belenenses van het hoogste niveau in Portugal. Ook Nederlander Danny Henriques speelt daar. Leandro Kappel degradeerde in Turkije met Altay en Robin Schouten verliet met SønderjyskE het hoogste niveau van Denemarken.