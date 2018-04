Vreven vertrekt bij NAC: Ik denk dat ik het goed gedaan heb

,,Ik ga vertrekken bij NAC. Die beslissing is niet vandaag genomen, maar we hebben daar als volwassen mensen over gesproken. Ik heb de club laten promoveren en nu in de Eredivisie gehouden, maar nu kan de club weer een volgende stap nemen. Komende week zal ik daar verder over communiceren. Ik denk dat ik als onbekende ben binnengekomen en denk dat ik het goed gedaan heb. Ik ben trots dat ik anderhalf jaar trainer ben geweest van deze mooie club."