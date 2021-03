Vrienden en kleinzoon eren 'God' Cruijff vijf naar zijn dood met een partijtje waar hij zo van hield

EK Jong Oranje Recordin­ter­na­ti­o­nal Bruggink: ‘Eigenlijk moet je Jong Oranje helemaal overslaan’

22 maart Arnold Bruggink was net 18 jaar toen hij in september 1995 zijn debuut maakte voor Jong Oranje. De voormalig aanvaller uit Almelo kwam in vier jaar tijd tot 31 interlands en is daarmee, samen met Leroy Fer, nog altijd recordinternational.