Vriends levert procent van salaris in voor betere wereld: ‘Ik wil iets teruggeven’

,,Weet je”, zegt Vriends op Het Kasteel. ,,Naarmate je ouder wordt ga je steeds meer nadenken over het leven. Ik realiseer me dat ik in een bevoorrechte positie zit. Ik ben geboren in een land waar vrijheid heerst, waar je kunt zijn wie je wil zijn. En ik mag me gelukkig prijzen dat ik de talenten bleek te hebben om profvoetballer te worden. Dat is heel mooi. Anderzijds is het natuurlijk ook een kwestie van geluk. Had het drie keer tegen gezeten op cruciale momenten, had ik nu misschien wel ergens onderin de eerste divisie gespeeld. Ik besef dat ik het goed heb en dat heel veel mensen -misschien zelfs wel die een straat verderop bij we wonen- niet in die gelukkige omstandigheden verkeren. Om die reden wil ik graag wat teruggeven aan de sport en de mensen die het minder hebben.”