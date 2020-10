Vrouw Lex Immers belandde in ziekenhuis door corona bij NAC: ‘Ze legde bijna het loodje’

De continue onzekerheid knaagt aan hem. ,,Tot het laatste moment is alles een groot vraagteken. Van die testen word ik af en toe helemaal gek.” Bij Immers wordt iedere twee dagen voor een wedstrijd een wattenstaafje in neus en keel ingebracht ter controle.



,,Ik heb dan het gevoel dat ik gewoon bang ben. Misschien krijg ik een uitslag dat ik weer positief ben.”



De oud-speler van ADO Den Haag en Feyenoord denkt aan zijn gezin. ,,Mijn vrouw kreeg het anderhalve week geleden benauwd en kon niet meer ademhalen. Ze heeft 24 uur in het ziekenhuis gelegen. Ze is nu nog herstellende. Na een week is ze voor het eerst buiten geweest. Haar eerste stappen gezet en vijftig meter gelopen. Daarna wilde ze terug naar huis. Ze zei: 'Ik kan niet meer, ik ben buiten adem. Dat is dus na een week.”