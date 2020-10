Vrouwen Ajax te sterk voor PSV in eredivisietopper

Leeuwinnen spelen laatste interlands van 2020 in Zwolle

2 oktober De Nederlandse voetbalvrouwen werken de laatste twee interlands van dit jaar af in het stadion van PEC Zwolle. Oranje speelt vrijdag 27 november eerst een oefenwedstrijd. De tegenstander is nog niet bekend. Dinsdag 1 december volgt de ontmoeting met Kosovo in de EK-kwalificatie.