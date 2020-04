VVCS-baas Levchenko: Vrijwel onmogelijk om voor 3 augustus klaar te zijn

Oranje pas weer in september in actie

17:18 Het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman en de voetbalvrouwen van bondscoach Sarina Wiegman komen in principe pas in september weer in actie. De geplande oefeninterlands in mei en juni gaan niet door. Dat is het gevolg van besluiten die de Europese voetbalbond UEFA woensdag bekend heeft gemaakt vanwege de coronacrisis.