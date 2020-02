VVCS-voorzitter Levchenko in de bres voor Jans: ‘Club laat hem keihard vallen’

Les van Vites ‘Inzame­lings­ac­tie voor behoud Linssen bij Vitesse’

16:29 ARNHEM - Vitesse heeft nog één route naar Europa. Dat is de competitie. Voor dat ultieme doel koestert alles en iedereen in het Arnhemse kamp topscorer Bryan Linssen. ,,Ik hoop dat hij blijft”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Wellicht moeten we een inzamelingsactie beginnen om hem te behouden.”