VVV betreurt en onderzoekt 'kwalijke randzaken'

analyse Druk op Sloetski neemt toe na parodie op voetbal van Vitesse

13:20 EMMEN / ARNHEM - Vitesse voetbalt in een crisismodus. Het systeem van coach Leonid Sloetski levert het hele seizoen al armzalige optredens op. Maar na de rijk beloonde competitiestart komen nu ook de nederlagen binnen. Het Wolga-catenaccio is de doodlopende weg in Arnhem.